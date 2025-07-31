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ВСУ вынашивают идеи масштабного десанта в Херсонской области

Сальдо: ВСУ активизировались в районе Тендровской и Кинбурнской кос
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Maksym Kishka/Reuters

Украинские войска вынашивают идеи масштабного десанта у побережья в Херсонской области. Об этом РИА Новости рассказал губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, активность украинских войск была зафиксирована в районе Тендровской и Кинбурнской кос. Сальдо утверждает, что туда будут стянуты беспилотники, средства радиоэлектронной борьбы, ведь украинский FPV-центр находится в Очакове.

Губернатор добавил, что там располагается плацдарм, откуда круглосуточно ведется разведка.

Сальдо подчеркнул, что попытки десанта Вооруженных сил Украины предпринять новые высадки не исключены, но российской стороне известны их планы.

Накануне Telegram-канал Mash со ссылкой на российских бойцов сообщил, что Вооруженные силы Украины готовят масштабную операцию по высадке от 3000 до 4000 военных у берегов Херсонской области. Ночью российские силы фиксируют аномальную активность дронов и систем радиоэлектронной борьбы. Последние располагаются вдоль берега, напротив Кинбурнской косы и на острове Первомайский.

Ранее под удар ВС РФ в Прилуках попал вертолет ГУР UH-60 Black Hawk.

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