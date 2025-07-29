ВС РФ пресекли попытку ВСУ высадиться на Тендровской косе

Российские войска пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на четырех катерах высадиться на Тендровской косе у черноморского побережья Херсонской области. Об этом рассказал РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.

«В ночь с 27 на 28 июля противник снова пытался высадиться на Тендровской косе. Наши бойцы заметили четыре вражеских катера и тут же открыли по ним огонь», — уточнил он.

Сальдо сообщил, что с воздуха военных ВСУ прикрывали ударные беспилотники «Байрактар».

«Не помогли и FPV-дроны, и барражирующие боеприпасы. Противник успеха не имел и понес ощутимые потери», — подчеркнул губернатор.

По его словам, после провала высадки на Тендровской косе украинский десант откатился в сторону Одессы.

До этого Сальдо рассказал об ударе российской авиации по зданию бывшего ГУ МВД в подконтрольном Киеву Херсоне, где на тот момент проходило совещание украинских военных и полицейских. Транспорт, на котором украинские силы пытались эвакуироваться после удара, также был уничтожен.

Ранее под удар ВС РФ в Прилуках попал вертолет ГУР UH-60 Black Hawk.