Экс-разведчик Шаффер: угрозы Трампа ничего не изменят в позиции России

Угрозы главы Белого дома США Дональда Трампа в отношении России ничего не изменят. Такое мнение высказал бывший американский разведчик Тони Шаффер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Угрозы в сторону Москвы хорошим не закончатся, особенно когда Россия уверенно побеждает. Мира хотят все, в том числе и Россия, но они не намерены сдавать достигнутые результаты», — сказал он.

Шаффер отметил, что попытка продавить позицию РФ ни к чему не приведет. Он подчеркнул, что союзники Российской Федерации понимают, что могут стать следующей жертвой Вашингтона. По мнению бывшего разведчика, никакие санкции или пошлины в отношении государств БРИКС не сработают.

»Индия имеет альтернативные рынки. Китай насмотрелся на угрозы Фон дер Ляйен из Европы. Это две крупнейшие страны, они нуждаются в больших запасах газа и нефти, у России этого всего в избытке», — резюмировал Шаффер.

До этого председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил, что у президента США Дональда Трампа не получится финансово обескровить Россию санкциями.

Ранее в МИД РФ назвали рутиной угрозы Трампа о новых санкциях против России.