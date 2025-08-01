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СМИ: войска РФ установили рекорд по числу запущенных дронов

Mash: ВС РФ в июне запустили по целям на Украине рекордные 6300 беспилотников
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Российские войска в июне запустили по целям на территории Украины рекордное число беспилотников. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По его информации, ВС РФ в первом месяце лета запустили около 6300 БПЛА — это на 1300% больше, чем годом ранее (426).

Кроме того, по данным Mash, количество применений ударных беспилотников выросло в 3,5 раза по сравнению с летом 2024 года. В основном российские военные использовали БПЛА типа «Герань», «Италмас», «Гербер» и «Молния».

В конце июля американский журнал Military Watch Magazine (MWM) со ссылкой на спутниковые снимки CNN писал о значительном расширении производства российских ударных БПЛА «Герань-2» под Елабугой (Татарстан).

В публикации говорится, что на площадке ежедневно выпускают более 100 дронов, при этом производство собираются увеличить до 500 единиц в день. В районе предприятия возводятся десятки зданий, включая цеха и общежития для 40 тыс. рабочих.

Ранее Россия провела испытания беспилотного танка Т-72.

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