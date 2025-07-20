ВС РФ открыли новый фронт в Харьковской области. Чем это грозит Украине?

Военкор Александр Коц заявил, что ВС РФ взятием под контроль села Дегтярное в Харьковской области открыли новый фронт в зоне спецоперации. Наступая с этого направления, российская армия, по его словам, сможет создать контуры новой буферной зоны в приграничье и выйти на Волчанск. Военный эксперт Василий Дандыкин отметил, что ВС РФ могут взять и Купянск. На Украине ситуацию практически не комментируют — президент страны Владимир Зеленский заявлял лишь о непростой ситуации в Харьковской области. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Вооруженные силы (ВС) РФ расширила линию боевых действий в зоне спецоперации операции и открыла новый фронт в северной части Харьковской области. Об этом в статье для РИА Новости сообщил военный корреспондент Александр Коц.

17 июля Минобороны РФ отчиталось о переходе под контроль российской армии села Дегтярное. Это самый северный населенный пункт в Харьковской области, расположенный на границе с Белгородской областью.

«Наступая отсюда на запад по лесным массивам вдоль «ленточки» и реки Волчьей, можно достичь сразу двух целей. Во-первых, сформировать контуры новой буферной зоны в приграничье. Во-вторых, выйти с востока на Волчанск, который сейчас поджимают с севера», — уточнил военкор, напомнив, что бои за этот город идут с мая 2024 года.

Ранее глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев отмечал, что российские военные благодаря освобождению Дегтярного расширили зону контроля на севере Харьковской области. Военный эксперт Андрей Марочко также сообщал ТАСС, что с переходом села под контроль ВС РФ на линии боевого соприкосновения появился очередной очаг напряженности на Волчанском направлении. Это вынудило украинского командование перебрасывать в район дополнительные резервы.

«Естественно, [снимать] некоторые силы и средства из-под Волчанска. И это все ослабит боеспособность на украинских подразделениях на данном направлении», — добавил он.

Какие города могут перейти под контроль России

О том, что российская армия после открытия нового фронта может взять Волчанск, в беседе с порталом NEWS.ru заявил также военный эксперт Василий Дандыкин. Однако этот населенный пункт может стать не единственным.

«В ближайшей перспективе, я думаю, это Купянск. Волчанск тоже очевиден. Боевые действия на границе Харьковской области с Донецкой Народной Республикой тоже очень важны. Поэтому растягивание фронта — это хорошо, потому что враг будет перебрасывать резервы, которых у него не очень много. Успехи должны быть, и я ожидаю таких успехов», — пояснил эксперт.

Ганчев заявил, что российские военные замыкают в котел солдат ВСУ в Купянске Российские военнослужащие берут в окружение Купянск в Харьковской области, замыкая в котле... 15 июля 22:24

Он также отметил, что переход Купянска и Волчанска под контроль ВС РФ поспособствует прекращению обстрелов российского приграничья, в частности Белгородской области.

«Чем дальше отбиваем, тем меньше обстрелов. Потому что сейчас уже дроны работают, потому что дроны модернизируются. Разумеется, и всякие системы РСЗО. Суть этой зоны безопасности в том, чтобы враг не стрелял ни по Курской области, ни по Белгородской, ни по ДНР, если брать Днепропетровскую область», — заключил Дандыкин.

Что говорят на Украине

Украинские власти на данный момент официально не комментировали открытие нового фронта, как и не подтверждали потерю Дегтярного. Однако 18 июля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту страны Владимиру Зеленскому о ситуации в зоне боевых действий. После этого украинский лидер в своем Telegram-канале сообщил, что ситуация в приграничных районах Харьковской области остается непростой.

20 июля, комментируя новый доклад Сырского, президент Украины в принципе не упомянул об обстановке на Харьковской области.