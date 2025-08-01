В Венгрии рассказали, как США зарабатывают на украинском кризисе

Варга: США продвигают свои экономические интересы с помощью конфликта на Украине

США продвигают свои экономические интересы с помощью конфликта на Украине. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил член общественного совета Венгерской академии наук Дьердь Варга.

«Конфликт на Украине стал для США выгодным инструментом продвижения собственных экономических интересов. По американским оценкам, общая помощь Украине составила около $350 млрд», — сказал он.

Эксперт добавил, что суммарная помощь Украине с участием других 40 стран составила $700 млрд.

14 июля президент США Дональд Трамп пообещал Украине поставить новое оружие и технику, в том числе ЗРК Patriot. Глава Белого дома не назвал точное количество комплексов, которые он планирует передать Вооруженным силам Украины (ВСУ), однако добавил, что Евросоюз возместит США их стоимость.

31 июля комитет сената США по ассигнованиям одобрил помощь Украине на $800 млн в 2026 году. Кроме того, комитет заявил об одобрении $225 млн на инициативу по безопасности стран Прибалтики, а также увеличенного финансирования Бахрейна и Иордании.

Ранее сенаторы США предложили выделить Украине $54,6 млрд.