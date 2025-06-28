Герои России рассказали молодежи о мужестве и патриотизме

Кавалер ордена Мужества, снайпер Анатолий Кольчинский и Герой РФ, спасатель Владимир Легошин приняли участие в образовательном фестивале «Знай, люби, гордись, приумножай», организованного Росмолодежью, обществом «Знание», Движением Первых и президентской платформой «Россия – страна возможностей», сообщается на сайте общества «Знание».

Владимир Легошин рассказал ребятам о создании спасательной службы в СССР. Также Герои России рассказали зрителям о проявлении героизма в реальной жизни.

Анатолий Кольчинский рассказал, как в ходе СВО он, получив тяжелое ранение, продолжил выполнение своей боевой задачи.

«Что мной двигало? Желание вернуться домой живым, спасти ребят, которые бы точно не выбрались сами. Все просто. важно уметь совладать с собой и помнить, что от нас зависят жизни наших штурмовиков и разведчиков», — сказал он.

Также Владимир Легошин рассказал ребятам о работе спасателя.

«В нашей профессии все делается ради пострадавшего, ты должен быть готов ему последнюю рубашку отдать. Если ты не такой, с тобой никто в отряде даже разговаривать не будет. Никаких ссор и выяснения отношений на задаче, все работают сообща ради общего дела», — отметил он.

По словам обоих участников фестиваля, самое главное – быть честным с самим собой и окружающими.

«В качестве напутствия я бы немного перефразировал одно известное выражение и сказал бы так – делай, что должен, несмотря ни на что», — добавил Легошин.

Просветительские пространства «Знай» были организованы в Москве и Омске, а во всех федеральных округах России Общество «Знание» выступило в роли образовательного партнера мероприятий Дня молодежи.