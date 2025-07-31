ВСУ повторно атаковали парковку в Белгородской области

Гладков: два человека ранены при повторной атаке на парковку в Никольском

Парковка коммерческого объекта в Никольском Белгородской области повторно атакована беспилотником Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в результате удара два человека получили ранения.

«По предварительной информации от медиков, один мужчина получил непроникающее слепое осколочное ранение грудной клетки», — рассказал Гладков.

У второго пострадавшего обнаружили осколочное ранение руки и ушибленную рану головы.

Бригада скорой помощи доставляет их в городскую больницу №2 Белгорода.

По словам губернатора, на парковке повреждены два легковых автомобиля.

До этого стало известно об ударе дронов ВСУ по многоквартирному дому и автомобилю на парковке супермаркета в Никольском Белгородской области.

Также 31 июля Гладков сообщил, что поселок Октябрьский подвергся атаке украинских беспилотников, в результате чего пострадал местный житель. По словам главы региона, мужчина получил поверхностные осколочные ранения в области живота.

Ранее дрон ВСУ ударил по зданию суда в Белгороде.