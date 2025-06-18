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США хотят произвести свыше 1 млн артиллерийских снарядов в 2026 году

Defense One: США хотят выпустить более 1 млн артиллерийских снарядов в 2026 году
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Производители Соединенных Штатов могут произвести более 1 млн 155-миллиметровых артиллерийских снарядов в следующем году для пополнения арсеналов американской армии. Об этом пишет журнал Defense One.

Сейчас компании США ежемесячно выпускают с конвейеров 40 тысяч снарядов. Они намереваются довести этот показатель до 100 тысяч и даже превзойти эту отметку.

«Некоторые из инвестиций, которые мы сделали, только сейчас поступают для реализации планов», — рассказал журналистам руководитель управления вооружений и боеприпасов Пентагона генерал-майор Джон Рейм.

На реализацию целей проекта министерство обороны США направило около $5 млрд. Деньги уходят на модернизацию производства и открытие новых заводов.

В мае сообщалось, что Пентагон заключил контракт на $742,1 млн с корпорацией Lockheed Martin на производство реактивных систем залпового огня (РЗСО) HIMARS. Место проведения работ и условия финансирования будут определены для каждого отдельного заказа. Ожидается, что РСЗО будут готовы до 31 мая 2027 года.

Ранее стало известно, что Пентагон решил вместо Украины отправить компоненты ракет на Ближний Восток.

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