ВСУ обстреляли Шебекино

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино Белгородской области, в результате чего мирный житель получил травмы, несовместимые с жизнью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он заявил, что в населенном пункте в четырех частных домовладениях выбиты окна и повреждены кровли. В социальном объекте повреждены остекление и фасад. Кроме того, осколками посечен легковой автомобиль. Также есть повреждения на линиях газо- и электроснабжения.

31 июля Гладков сообщил, что поселок Октябрьский подвергся атаке украинских беспилотников, в результате чего пострадал местный житель. По словам главы региона, мужчина получил поверхностные осколочные ранения в области живота.

Накануне Гладков рассказал, что украинский беспилотник атаковал многоквартирный дом в Белгороде. Он отметил, что обошлось без пострадавших. По словам губернатора, в результате удара повреждения получили около десяти квартир, фасад здания и 24 автомобиля.

Ранее дрон ВСУ ударил по зданию суда в Белгороде.