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Военкор заявил, что ВСУ будут более массированно атаковать территорию России

Военкор Коц: ВСУ побьют рекорд самой массовой атаки дронами на Россию
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Inna Varenytsia/Reuters

Ситуация с атаками беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России будет ухудшаться. Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

«Над российскими регионами за минувшие сутки сбили 524 дрона самолетного типа. Это рекорд. Учитывая масштабы производства дронов на Украине, следует ожидать, что этот рекорд рано или поздно будет побит», — написал он.

Военкор добавил, что у России есть все необходимые технические средства для отражения вражеских беспилотников.

Вечером 7 мая три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были сбиты на подлете к Москве, рассказывал мэр города Сергей Собянин.

Всего ночью и днем 7 мая украинские военные предприняли восемь неудачных попыток атаковать столицу РФ с помощью беспилотников. Первая из них была зафиксирована примерно в 1:33 мск, тогда на подлете к Москве ликвидировали сразу семь дронов.

Ранее ВСУ атаковали Энергодар с помощью беспилотников.

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