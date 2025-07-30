Вооруженные силы России активно создают «челюсти» будущего котла у Красноармейска (Покровск) в Донецкой народной республике. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника» («ВХ»).

По информации канала, российская авиация и беспилотники работают над формированием северо-восточных «челюстей» котла, разрезая резервы украинских Вооруженных сил в районе Доброполья и Святогоровки. Это мешает им перегруппироваться и двигаться к Водянскому, что затрудняет их возможности для контратак в районе Родинского.

30 июля штурмовик 1-й славянской бригады в составе группировки войск «Центр» Дмитрий Калугин рассказал, что бойцы Вооруженных сил Украины отступают с позиций в окрестностях Красноармейска. Он добавил, что под натиском российских войск противник вынужден бросать свои закрепы. Отступая, ВСУ вынуждены оставлять оружие и боеприпасы.

О плохих новостях для ВСУ на Красноармейском направлении также сообщил военный корреспондент Юрий Котенок. 25 июля он заявил, что российские войска закрепились в городской черте Красноармейска.

Ранее Путин назвал ключевой фактор для продвижения СВО.