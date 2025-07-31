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В МИД РФ заявили, что ВСУ издевались над гражданским населением в Часовом Яре

Посол Мирошник обвинил бойцов ВСУ в издевательствах над жителями Часова Яра
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Ukraine Patrol Police/AP

Украинские военнослужащие издевались над жителями города Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР), заявил посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник. Его слова передает РИА Новости.

«Часов Яр — это еще одна точка напряжения, откуда один за другим приходят сообщения с подтвержденными фактами и показаниями пострадавших мирных жителей, в подавляющем большинстве граждан Украины, об издевательствах украинских боевиков над гражданским населением», — отметил дипломат.

По его словам, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) насильно эвакуировали мирных жителей вглубь страны. Более того, они проводили зачистку населения, перед тем как покинуть город.

Мирошник добавил, что РФ также располагает данными об атаках украинских солдат на жителей Часова Яра, пытавшихся самостоятельно покинуть населенный пункт. Как сказал посол, военные ВСУ открывали огонь по таким людям.

Кроме того, гражданское население использовали в качестве живого щита, подчеркнул дипломат.

31 июля пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что российские бойцы взяли под контроль Часов Яр в ДНР. Задачу выполнили подразделения группировки российских войск «Юг».

Ранее в Минобороны РФ раскрыли потери ВСУ в ходе сражений за Часов Яр.

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