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Эксперт заявил о совершенствовании российского «оружия Судного дня»

Эксперт Леонков: система ядерного ответа «Периметр» стала еще совершеннее
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Depositphotos

Российская система гарантированного ответного ядерного удара «Периметр» прошла модернизацию, повышающую ее эффективность. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков, сообщает Life.ru.

Комплекс, созданный в СССР, предназначен для автоматического запуска ракет при уничтожении командных центров. По словам эксперта, обновленная версия усиливает сдерживающий потенциал против гипотетических сценариев первого удара.

«Периметр» стал совершеннее. Это гарантирует, что любая атака против России не останется без ответа», — отметил Леонков.

31 июля зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев напомнил президенту США Дональду Трампу об опасности «Периметра». Таким образом он прокомментировал слова главы Белого дома о слабой экономике России, призвав его вспомнить сюжет своих любимых фильмов.

Президент США до этого высказался в адрес Дмитрия Медведева, призвав его следить за словами. По мнению Трампа, Медведев «все еще считает себя президентом» России и вступает на очень опасную территорию, когда говорит о войне с США.

Ранее Медведев заявил об актуальности противодействия неоколониальным практикам.

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