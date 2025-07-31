Противодействие неоколониальным практикам остается весьма актуальной темой и объединяет политические силы по всему миру. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

В четверг, 31 июля, он принял участие в совещании постоянного комитета движения «Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма — «За свободу наций!». Медведев обратил внимание, что за год с предыдущего заседания в мире произошло много важных событий.

«[Они] подтвердили, что противодействие современным неоколониальным практикам остается весьма актуальной темой», — сказал заместитель председателя СБ РФ.

Также он обвинил западные страны в организации протестов и вмешательстве в электоральные процессы в других государствах. По словам Медведева, подобные действия стали новым словом в неоколониальных «замашках» стран Запада.

Заместитель председателя СБ РФ отметил, что в последнее время на Венесуэлу оказывалось беспрецедентное давление. Это происходило на фоне подготовки и проведения выборов главы государства и в парламент. В других странах — Сербии, Белоруссии, Пакистане — были организованы протесты.

Ранее в Кремле заявили о нарушении электоральных прав граждан Молдавии.