СМИ: в Белгородской области беспилотники ударили по многоэтажке и автомобилю на парковке

В Никольском Белгородской области дроны попали по многоэтажке и авто

В Никольском Белгородской области дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударили по многоквартирному дому и автомобилю на парковке супермаркета. Данных о пострадавших нет, пишет Telegram-канал «Белгород — Молния».

Другой информации и официальных комментариев на момент публикации нет.

«В Никольском беспилотники ударили по многоквартирному дому и автомобилю на парковке», — сказано в сообщении.

31 июля сообщалось, что в поселке Красная Яруга в результате атаки украинского беспилотника был ранен мирный житель. Глава региона Вячеслав Гладков добавил, что после удара дрона произошло возгорание на коммерческом объекте. Огонь был ликвидирован пожарными расчетами, бойцами спецподразделения «Орлан» и добровольной пожарной дружиной.

До этого губернатор региона сообщил, что поселок Октябрьский в Белгородской области подвергся атаке украинских беспилотников, в результате которой пострадал местный житель. По словам главы области, мужчина получил поверхностные осколочные ранения в области живота, его доставили в Октябрьскую районную больницу. Там медики оказали пострадавшему всю необходимую помощь. Госпитализация не потребовалась — пострадавший продолжит лечение амбулаторно.

Ранее российские средства ПВО за сутки сбили около 170 дронов ВСУ.