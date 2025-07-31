ВСУ пытались с помощью дронов сдержать российскую армию под Часовым Яром

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались сдержать продвижение российских подразделений при помощи создания глубоко эшелонированной обороны с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом РИА Новости рассказал заместитель командира по боевому применению отдельного штурмового отряда «Русь» добровольческого корпуса, действующего в составе «Южной» группировки войск, с позывным «Вестер».

По словам собеседника агентства, идею ВСУ предложил командир украинского подразделения БПЛА «Птицы Мадьяра», но данная тактика не дала украинским военным ожидаемого результата.

«ВСУ пытались реализовать план глубоко эшелонированной обороны с помощью БПЛА, которую предлагал знаменитый «Мадьяр». Но у них ничего не получилось. Не помогли ни БПЛА, ни наемники», — рассказал «Вестер».

Российский военнослужащий отметил, что в ходе боевых действий в Часовом Яре командование ВСУ придавало к двум пехотным батальонам отдельный батальон БПЛА. «Вестер» пояснил, что он действовал только в интересах пехоты. Однако даже такая тактика не смогла помочь ВСУ удержать город.

31 июля Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль Часова Яра в ДНР. Отмечается, что большую часть местных жителей ВС РФ успели эвакуировать, поиски оставшихся людей продолжаются в подвалах.

Как сообщил Telegram-канал Mash, контроль над населенным пунктом был установлен еще 27 июля, после чего в течение четырех дней проводились мероприятия по проверке подвальных помещений, чердаков и других потенциальных укрытий.

Как шли бои и какое значение имеет завоевание Часова Яра — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее были названы потери ВСУ в ходе боев за Часов Яр.