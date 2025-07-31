Дрон ранил работника предприятия в Курской области

Сотрудник предприятия «Знаменское» в Курской области был ранен в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

«Атаки украинских преступников продолжаются. Сегодня вражеский беспилотник ударил по территории ООО «Знаменское» в селе Дурово Рыльского района. В результате атаки ранен сотрудник предприятия», — сообщил глава региона.

Хинштейн добавил, что у 33-летнего мужчины осколочное ранение левого бедра, его доставили в Курскую областную больницу. Также в результате атаки украинского дрона были повреждены две служебные легковые машины, забор и административное здание предприятия.

Накануне жители курского Курчатова сообщили о взрыве в черте города и работе системы противовоздушной обороны. По словам очевидцев, было слышно минимум два взрыва в пригороде, утверждалось, что система ПВО сбивала беспилотники. Местные жители также сообщали, что видели вспышки в небе.

Ранее на видео попал момент падения БПЛА во дворе жилого дома в Минске.