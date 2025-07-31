На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дрон ранил работника предприятия в Курской области

Хинштейн: беспилотник ударил по территории ООО «Знаменское», ранен мужчина
true
true
true
close
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудник предприятия «Знаменское» в Курской области был ранен в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

«Атаки украинских преступников продолжаются. Сегодня вражеский беспилотник ударил по территории ООО «Знаменское» в селе Дурово Рыльского района. В результате атаки ранен сотрудник предприятия», — сообщил глава региона.

Хинштейн добавил, что у 33-летнего мужчины осколочное ранение левого бедра, его доставили в Курскую областную больницу. Также в результате атаки украинского дрона были повреждены две служебные легковые машины, забор и административное здание предприятия.

Накануне жители курского Курчатова сообщили о взрыве в черте города и работе системы противовоздушной обороны. По словам очевидцев, было слышно минимум два взрыва в пригороде, утверждалось, что система ПВО сбивала беспилотники. Местные жители также сообщали, что видели вспышки в небе.

Ранее на видео попал момент падения БПЛА во дворе жилого дома в Минске.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами