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Российские средства ПВО за сутки сбили около 170 дронов ВСУ

Минобороны РФ заявило об уничтожении 169 украинских БПЛА за сутки
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Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки перехватили и уничтожили почти 170 украинских дронов. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 169 беспилотных летательных аппаратов», — говорится в заявлении.

Из него следует, что Вооруженные силы Украины использовали для атак дроны самолетного типа.

Утром 31 июля в Минобороны РФ рассказали, что системы ПВО за прошедшую ночь ликвидировали 32 беспилотника ВСУ над российскими регионами. Атака продолжалась с 23:20 мск 30 июля до 4:00 мск 31 июля.

Наибольшее количество целей — 11 — было уничтожено в Волгоградской области. Еще семь БПЛА сбили в Республике Крым, по пять — в Воронежской и Белгородской областях, по два — в Ростовской и Тамбовской областях.

30 июля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что военнослужащие ВС РФ нанесли удары по установкам HIMARS на Украине. Также целями стали склады с комплектующими ВСУ и точки базирования беспилотных катеров. По словам Лебедева, атака была совершена по городу Очаков и Николаевской области.

Ранее колонна бронетехники российских войск прошла 30 км под ударами украинских БПЛА и выполнила задачу.

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