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В Минобороны рассказали о зачистке Часова Яра и пленных бойцах ВСУ

Минобороны РФ: около 50 бойцов ВСУ взяты в плен в Часовом Яре
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Reuters

Российские военные взяли в плен порядка 50 украинских военнослужащих в Часовом Яре в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По информации ведомства, при зачистке освобожденного города от украинских сил было взято под контроль свыше 4,2 тыс. зданий и сооружений. Также сообщается об уничтожении более 30 единиц полевой артиллерии и 70 расчетов беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, из населенного пункта были эвакуированы 65 мирных жителей.

Как уточнили в Минобороны, в ходе наступления десантники из Иваново, Костромы и Ярославля преодолели более 20 км под непрерывным огнем артиллерии и ударных дронов ВСУ.

Утром 31 июля Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль Часова Яра в ДНР. Отмечается, что большую часть местных жителей ВС РФ успели эвакуировать, но поиски оставшихся людей продолжаются в подвалах.

В ведомстве также добавили, что российские военнослужащие водрузили флаги России на различных участках Часова Яра. Минобороны опубликовало кадры с места событий.

Ранее стало известно, где ВСУ готовят укрепления после взятия Часова Яра.

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