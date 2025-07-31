Стало известно, где ВСУ готовят укрепления после взятия Часова Яра

После потери Часового Яра киевский режим постарается подготовить новый укрепрайон в районе Константиновки. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился военный эксперт Юрий Кнутов.

«Киевский режим уже готовит новый укрепрайон между Часовым Яром и Константиновкой. Однако потеря Часова Яра — это серьезный удар для украинской армии, в том числе в психологическом плане. Российским же войскам эта победа позволит двигаться на Константиновку, которая уже окружена с юго-запада. ВС РФ попытаются продвинуться на восток и на север, то есть таким образом взять Константиновку в огневое кольцо», — пояснил военный эксперт.

Кнутов добавил, что освобождение Часова Яра — это большая стратегическая победа России, так как он находится на высоте 245 метров над уровнем моря, то есть это самый высокий населенный пункт в этом районе Донбасса.

«Штурм был очень тяжелый в силу того, что застройка состояла из высотных домов, которые сами по себе представляют укрепления и все это было соединено различными траншеями наземными и подземными. Более того, обойти этот район с севера и с юга было крайне тяжело в силу того, что там тоже большое количество населенных пунктов, поэтому пришлось прибегнуть к лобовому штурму, что является самым невыгодным для наших войск», — пояснил военный эксперт.

30 июля министерство обороны России сообщило, что российские войска взяли под контроль город Часов Яр в Донецкой Народной Республике, который имеет стратегическое значение благодаря своему географическому положению. Переход под контроль Часова Яра позволит продвинуться к Славянско-Краматорской агломерации.

Ранее военный эксперт спрогнозировал панику на Западе после взятия Часова Яра.