На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, где ВСУ готовят укрепления после взятия Часова Яра

Военный эксперт Кнутов: Киев готовит укрепрайон между Часовым Яром и Константиновкой
true
true
true
close
Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Handout via Reuters

После потери Часового Яра киевский режим постарается подготовить новый укрепрайон в районе Константиновки. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился военный эксперт Юрий Кнутов.

«Киевский режим уже готовит новый укрепрайон между Часовым Яром и Константиновкой. Однако потеря Часова Яра — это серьезный удар для украинской армии, в том числе в психологическом плане. Российским же войскам эта победа позволит двигаться на Константиновку, которая уже окружена с юго-запада. ВС РФ попытаются продвинуться на восток и на север, то есть таким образом взять Константиновку в огневое кольцо», — пояснил военный эксперт.

Кнутов добавил, что освобождение Часова Яра — это большая стратегическая победа России, так как он находится на высоте 245 метров над уровнем моря, то есть это самый высокий населенный пункт в этом районе Донбасса.

«Штурм был очень тяжелый в силу того, что застройка состояла из высотных домов, которые сами по себе представляют укрепления и все это было соединено различными траншеями наземными и подземными. Более того, обойти этот район с севера и с юга было крайне тяжело в силу того, что там тоже большое количество населенных пунктов, поэтому пришлось прибегнуть к лобовому штурму, что является самым невыгодным для наших войск», — пояснил военный эксперт.

30 июля министерство обороны России сообщило, что российские войска взяли под контроль город Часов Яр в Донецкой Народной Республике, который имеет стратегическое значение благодаря своему географическому положению. Переход под контроль Часова Яра позволит продвинуться к Славянско-Краматорской агломерации.

Ранее военный эксперт спрогнозировал панику на Западе после взятия Часова Яра.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами