Минобороны заявило об ударах по складам, базам ВСУ и наемников

Минобороны: удары ВС РФ нанесены по складам и позициям ВСУ в 147 районах

Вооружённые силы России нанесли удары по объектам украинской армии и иностранных наемников в 147 районах. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, для нанесения поражения были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, а также ракетные войска и артиллерия группировок российских войск.

Удары пришлись по складам ракетно-артиллерийского вооружения, пунктам временной дислокации украинских формирований и местам размещения иностранных наемников.

Накануне в министерстве обороны РФ сообщили, что российские военные нанесли удар по транспортной инфраструктуре, складу робототехнических комплексов и пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины в 156 районах. Атака проводилась с помощью оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, а также ракетных войск и артиллерии.

Ранее WarGonzo сообщил, что перед атакой на военные объекты Украины ПВО ВСУ вывели из строя.