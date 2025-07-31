WarGonzo сообщил, что перед атакой на военные объекты Украины ПВО ВСУ вывели из строя

Перед массированным ударом российской армии по территории Украины, который произошел в ночь на 30 июля, была нарушена работа украинских средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.

По данным источников канала, перед налетом была выведена из строя система ПВО Украины «Вираж», которая отвечает за контроль воздушного пространства. Это привело к сбою в работе ПВО, в результате чего многие российские дроны «Герань» беспрепятственно достигли целей. Кроме того, отмечались проблемы с VPN, что осложнило координацию украинских расчетов.

30 июля в министерстве обороны РФ сообщили, что российские военные нанесли удар по транспортной инфраструктуре, складу робототехнических комплексов и пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины в 156 районах. Атака проводилась с помощью оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, а также ракетных войск и артиллерии.

Ранее сообщалось, что «Искандеры» уничтожили системы ПВО Patriot.