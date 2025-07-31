Стало известно об ударах украинской армии в Херсонской области

Украинские войска за день нанесли несколько десятков артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Обстрелам подвергались шесть населенных пунктов, пишет РИА Новости.

«В течение светлого времени дня украинские боевики нанесли 29 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще столько же, то есть еще 29 обстрелов со стороны украинской армии были зафиксированы ночью. За сутки под огонь ВСУ попали 6 населенных пунктов области», — сказали журналистам в экстренных службах.

Уточняется, что обстрелы произошли в населенных пунктах: Днепряны, Алешки, Новая Каховка, Каховка, Старая Маячка, Малая Лепетиха.

22 июля сообщалось, что в Голопристанском округе Херсонской области во время обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали три человека. Пострадавших направили в Голопристанскую ЦРБ с осколочными ранениями.

До этого двое пожарных пострадали при атаке украинского беспилотника в Донецкой народной республике (ДНР). Утром 22 июля пожарные ликвидировали возгорание на полигоне твердых бытовых отходов в Петровском районе Донецка. В этот момент огнеборцев атаковал украинский дрон. В результате старшего пожарного и водителя госпитализировали, предварительный диагноз — акубаротравма.

Ранее в Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль.