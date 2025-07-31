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Рогов заявил об открытии в Запорожской области нового участка фронта

Рогов: взятие Темировки открыло новый участок фронта в Запорожской области
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Евгений Биятов/РИА Новости

Взятие под контроль российскими военными села Темировка в Запорожской области открыло с северо-востока новый участок фронта, который может быть использован для дальнейшего наступления. Об этом сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

По словам Рогова, установление контроля над этим населенным пунктом позволяет российским силам развивать наступление на удерживаемые ВСУ территории не только с юга и востока, но и с северо-востока. Он отметил, что направление открывает возможности продвижения в сторону Гуляйполя, где украинская сторона, по его утверждению, создала крупный командный и логистический узел.

Рогов также подчеркнул, что взятие Темировки — это значимый шаг к освобождению оставшейся под контролем ВСУ части Запорожской области.

Село расположено на границе Запорожской области и Донецкой народной республики. В Минобороны России 29 июля заявили, что военнослужащие 127-й мотострелковой дивизии группировки войск «Восток» в ходе активных действий взяли под контроль Темировку.

Ранее на Украине заявили о прорыве линии обороны ВСУ на одном из направлений.

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