СК установил личности еще 18 иностранных наемников на стороне Украины

Следственный комитет России за последние две недели установил личности 18 иностранных граждан, участвующих в боевых действиях на стороне Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным СК, все они — выходцы из Ирландии, Кипра, Грузии, Колумбии и Канады. В отношении указанных лиц заочно возбудили уголовные дела по статье о наемничестве. Их объявили в розыск.

В комитете добавили, что завершено расследование в отношении гражданина Литвы Урвикиса Раймондаса. По версии следствия, он в 2023 году прибыл на Украину, вступил в состав так называемого интернационального легиона, после чего принимал участие в боевых действиях в качестве наемника и получал за это денежное вознаграждение. Ему также заочно предъявлено обвинение.

До этого директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что за прошлый год силовики в странах СНГ предотвратили 550 преступлений террористического и экстремистского характера.

По его словам, сотрудники силовых структур смогли установить личности более 5,5 тыс. террористов, экстремистов и наемников. К уголовной ответственности привлекли более 1,5 тыс. лиц из указанной категории.

Ранее в ФСБ России раскрыли деятельность психологических подразделений ВСУ.