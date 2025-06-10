В ФСБ России раскрыли деятельность психологических подразделений ВСУ

ФСБ: воевавших на стороне Украины наемников используют для дестабилизации в СНГ

Международные террористические организации используют выходцев из Центральной Азии, которые принимали участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), для дестабилизации ситуации в странах СНГ. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников, пишет РИА Новости.

Он отметил, что в настоящее время под предлогом расширения контактов Запад фактически пытается «подорвать суверенитет независимых государств», формируя среду для разобщения братских народов и распространения экстремистских и террористических идей. Для этих целей, по словам Бортникова, используются специальные подразделения психологических операций ВСУ.

«Для проведения выгодных пропагандистских материалов, разжигания межрелигиозных конфликтов западниками активно задействуются подразделения психологических операций Вооруженных сил Украины», — сказал директор ФСБ.

До этого Бортников сообщил, что за 2024 год силовики в странах СНГ предотвратили 550 преступлений террористического и экстремистского характера.

По его словам, сотрудники силовых структур смогли установить личности более 5,5 тысячи террористов, экстремистов и наемников. К уголовной ответственности привлекли более 1,5 тысячи лиц из указанной категории.

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