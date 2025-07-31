Беспилотники ВСУ атаковали Белгородскую область

Минобороны: силы ПВО за десять минут сбили над Белгородской областью три дрона

Силы противовоздушной обороны в течение десяти минут сбили над Белгородской областью три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Это произошло в период с 8:30 по 8:40 по московскому времени.

Утром Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 31 июля российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 32 украинских беспилотника самолетного типа. Наибольшее количество БПЛА было сбито в Волгоградской области — 11 аппаратов. Также дроны были зафиксированы над Крымом, Воронежской, Белгородской, Тамбовской и Ростовской областями.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что мирный житель пострадал при атаке дронов ВСУ на Белгородскую область.