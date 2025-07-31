Обломки беспилотника нарушили движение поездов в Волгоградской области

Из-за падения обломков БПЛА на ж/д инфраструктуру в Волгоградской области временно приостановлено движение поездов на участке Котельниково — Канальная. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

По данным компании, в результате происшествия никто не пострадал. На месте работают оперативные службы. Временные ограничения затронули несколько составов: были задержаны пассажирские поезда №532 (Адлер — Киров), №531 (Киров — Адлер), а также пригородный поезд №6212 (Котельниково — Волгоград-1). Максимальная задержка на маршруте превышает четыре часа.

В РЖД уточнили, что получить актуальную информацию о движении поездов можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на официальном сайте компании или по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов: 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный).

Утром 31 июля Министерство обороны России сообщило, что российские средства ПВО уничтожили и перехватили 32 украинских беспилотника самолетного типа. Согласно заявлению ведомства, наибольшее количество БПЛА было сбито в Волгоградской области — там уничтожили 11 БПЛА.

Ранее в РПЦ назвали лучшее средство от дронов ВСУ.