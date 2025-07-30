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СМИ сообщили о планах ВСУ высадить тысячи военных у берегов Херсонской области

Mash: ВСУ готовят высадку от 3000 до 4000 военных у берегов Херсонской области
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Violeta Santos Moura/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят масштабную операцию по высадке от 3000 до 4000 военных у берегов Херсонской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на российских бойцов.

По словам военных, в районе близлежащих Тендровской и Кинбурнской кос небо усеяно украинскими беспилотниками, так как в Очакове находится центр FPV-дронов Украины. По данным Mash, украинские специалисты постоянно исследуют окрестности и используют местность как полигон. Ночью российские силы фиксируют аномальную активность дронов и систем радиоэлектронной борьбы. Последние располагаются вдоль берега, напротив Кинбурнской косы и на острове Первомайский.

Как пишет Mash, сейчас российские дроноводы активно уничтожают вражеские устройства на этом направлении. В ближайшие два-три месяца планируется полностью нейтрализовать угрозу при поддержке авиации. Российские бойцы отмечают, что ситуация схожа с предыдущей попыткой масштабного наступления ВСУ на Крынки.

По информации местных властей, недавно четыре катера ВСУ пытались высадиться на Тендровской косе, но столкнулись с огнем и были вынуждены отступить в прибрежные воды.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что российские войска нанесли удар по порту Вооруженных сил Украины в Очакове Николаевской области. Сальдо добавил, что в выполнении боевой задачи задействовали реактивные системы залпового огня.

Ранее под удар ВС РФ в Прилуках попал вертолет ГУР UH-60 Black Hawk.

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