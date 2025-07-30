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Хуситы заявили о ракетном ударе по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве

Яхья Сариа: хуситы нанесли удар гиперзвуковой ракетой по аэропорту Бен-Гурион
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Nir Elias/Reuters

Хуситы из мятежного йеменского движения «Ансар Аллах» нанесли удар гиперзвуковой ракетой по израильскому аэропорту Бен-Гурион. Об этом представитель вооруженных сил хуситов бригадный генерал Яхья Сариа заявил телеканалу Al Masirah.

Он уточнил, что атака на аэропорт была осуществлена гиперзвуковой баллистической ракетой типа «Палестина-2». По словам представителя хуситов, проведенная операция успешно достигла своей цели, «заставив миллионы сионистских поселенцев бежать в убежища» и остановив работу аэропорта.

Сариа подчеркнул, что военные операции против Израиля в поддержку палестинцев будут продолжаться.

29 июля член политбюро «Ансар Аллах» Мухаммад аль-Бухейти заявил, что суда торговых компаний США в случае взаимодействия с портами Израиля станут целью хуситов.

Ранее хуситы в Йемене заявили, что ответят Израилю и США на удары.

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