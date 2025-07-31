Российские средства противовоздушной обороны за 1 час 15 минут сбили над Ростовской и Белгородской областями 13 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ.

Дроны противника были уничтожены в период с 22:20 мск до 23:15 мск. Девять из них сбили над территорией Ростовской области, четыре — над Белгородской областью.

30 июля стало известно, что Вооруженные силы Российской Федерации за минувшие сутки уничтожили более 130 украинских дронов самолетного типа. В заявлении пресс-службы российского министерства обороны уточнялось, что за все время с начала специальной военной операции ВСУ лишились 73 522 дронов.

29 июля сообщалось, что российский антидроновый лазер «Посох» смог прожечь стальную плиту толщиной 10 миллиметров, находясь на расстоянии 100 метров.

Ранее в РПЦ назвали лучшее средство от дронов ВСУ.