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Средства ПВО сбили 13 беспилотников ВСУ над Ростовской и Белгородской областями

Минобороны: над Ростовской и Белгородской областями сбито 13 украинских дронов
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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны за 1 час 15 минут сбили над Ростовской и Белгородской областями 13 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ.

Дроны противника были уничтожены в период с 22:20 мск до 23:15 мск. Девять из них сбили над территорией Ростовской области, четыре — над Белгородской областью.

30 июля стало известно, что Вооруженные силы Российской Федерации за минувшие сутки уничтожили более 130 украинских дронов самолетного типа. В заявлении пресс-службы российского министерства обороны уточнялось, что за все время с начала специальной военной операции ВСУ лишились 73 522 дронов.

29 июля сообщалось, что российский антидроновый лазер «Посох» смог прожечь стальную плиту толщиной 10 миллиметров, находясь на расстоянии 100 метров.

Ранее в РПЦ назвали лучшее средство от дронов ВСУ.

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