На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Алаудинов рассказал об изменении в поведении ВСУ у границ Белгородской области

Алаудинов: ВСУ почти прекратили контратаки у границы с Белгородской областью
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) почти прекратили попытки контратаковать российских военных у границы с Белгородской областью. Об этом в интервью РИА Новости сообщил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

По его словам, если анализировать обстановку на участке, где происходит стык Курской и Белгородской областей, то можно сказать, что ситуация там стабилизировалась.

Алаудинов отметил, что раньше украинская сторона пыталась продвигаться, однако полностью перестала предпринимать подобные попытки из-за больших потерь личного состава.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что ВСУ могут попытаться устроить «мини-Курск» в Брянской области. По его словам, подобная попытка не увенчается успехом. Эксперт подчеркнул, что в России сделали определенные выводы после вторжения ВСУ в Курскую область и не допустят нового прорыва границы.

Ранее появилось видео с места попадания украинского дрона в многоэтажку в Белгороде.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами