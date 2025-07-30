Алаудинов рассказал об изменении в поведении ВСУ у границ Белгородской области

Алаудинов: ВСУ почти прекратили контратаки у границы с Белгородской областью

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) почти прекратили попытки контратаковать российских военных у границы с Белгородской областью. Об этом в интервью РИА Новости сообщил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

По его словам, если анализировать обстановку на участке, где происходит стык Курской и Белгородской областей, то можно сказать, что ситуация там стабилизировалась.

Алаудинов отметил, что раньше украинская сторона пыталась продвигаться, однако полностью перестала предпринимать подобные попытки из-за больших потерь личного состава.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что ВСУ могут попытаться устроить «мини-Курск» в Брянской области. По его словам, подобная попытка не увенчается успехом. Эксперт подчеркнул, что в России сделали определенные выводы после вторжения ВСУ в Курскую область и не допустят нового прорыва границы.

Ранее появилось видео с места попадания украинского дрона в многоэтажку в Белгороде.