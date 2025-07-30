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ВСУ обстреляли Шебекино, повредив три машины и пять домов

Гладков: в Шебекино обстрел ВСУ повредил пять домов и три автомобиля
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Telegram-канал Настоящий Гладков

Украинская армия обстреляла и атаковала дронами четыре муниципалитета в Белгородской области — Шебекинский округ, Белгородский район, Валуйский округ и Краснояружский район. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Шебекинском округе в городе Шебекино в результате обстрела различные повреждения зафиксированы в пяти частных домовладениях: выбиты окна, посечены кровли и заборы. Кроме того, повреждены три легковых автомобиля», — сообщил глава области.

Также в округе подорвался работавший в поле трактор, наехавший на суббоеприпас.

Кроме того, беспилотники ВСУ атаковали село Новая Таволжанка, поселок Уразово, село Никольское, хутор Леоновка, село Двулучное, хутор Бабка, село Соболевка, село Борки, поселок Отрадовский и поселок Красная Яруга. Повреждены дома и машины. Информация о пострадавших не уточняется.

Накануне Гладков сообщил, что регион получил партию сетки, площадью в 100 тыc квадратных метров или 14 футбольных полей, для защиты соцобъектов от дронов.

Ранее сообщалось, что российские бойцы спасли мирного жителя Белгородской области, попавшего под удар дрона.

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