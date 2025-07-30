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В США раскрыли возможных покупателей российской революционной ракеты

MWM: в покупке российской ракеты Р-77М могут быть заинтересованы семь стран
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Минобороны России, кадр из видео

Покупателями российской ракеты класса «воздух — воздух» Р-77М могут стать семь стран. Об этом пишет американский журнал Military Watch Magazine (MWM).

«Новая ракета обеспечивает революционное улучшение возможностей: ее дальность составляет 200 километров, что значительно превышает 110 километров у предыдущей ракеты — Р-77-1», — говорится в материале.

Издание добавило, что российская ракета может быть оснащена головкой самонаведения, в которой предусмотрен радар с активной фазированной антенной решеткой. Журналисты отметили, что подобная технология позволяет повысить помехоустойчивость и дальность захвата цели.

По данным MWM, наиболее вероятными покупателями Р-77М являются страны, имеющие на вооружении технику российского производства. В частности, речь идет о Казахстане, Белоруссии, Индии, Алжире, Египте, Иране и КНДР, следует из материала.

28 июля американское издание TWZ заявило, что появление у российского истребителя Су-35С ракеты класса «воздух-воздух» Р-77М — «серьезный вызов» для украинской армии. Обозреватель Томас Ньюдик указал, что снаряд, в отличие от Р-77, получил усовершенствования, которые позволяют ему идти нога в ногу с современными разработками оружия, которые ведутся Соединенными Штатами и Китаем.

Ранее в США назвали лучший боевой самолет России.

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