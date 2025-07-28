В США назвали новую ракету для Су-35С «серьезным вызовом»

TWZ: появление у истребителя Су-35С ВС РФ ракеты Р-77М — серьезный вызов для ВСУ

Появление у российского истребителя Су-35С ракеты класса «воздух-воздух» Р-77М — «серьезный вызов» для украинской армии. Об этом пишет американское издание TWZ.

Издание обратило внимание на сообщения российских СМИ о том, что истребители ВКС России стали применять новую ракету, которая была создана для самолетов пятого поколения Су-57.

«Появление нового оружия представляет серьезный вызов для Воздушных сил Украины, а также для других потенциальных противников», — отмечается в статье.

Обозреватель Томас Ньюдик указал, что Р-77М, в отличие от Р-77, получила усовершенствования, которые позволяют новой российской ракете идти нога в ногу с современными разработками оружия, которые ведутся Соединенными Штатами и Китаем.

До этого обозреватель американского издания The National Interest Брэндон Вайхерт заявил, что истребитель четвертого поколения Су-35С считается одним из лучших боевых самолетов Воздушно-космических сил России.

Ранее российские военные впервые атаковали украинский Кривой Рог ракетой «Гром».