Политики Уганды обратились за помощью к ведьмам из-за предстоящих выборов

На фоне предстоящей избирательной кампании в Уганде некоторые кандидаты решили прибегнуть к нетрадиционным методам, чтобы добиться преимущества, и обратились к ведьмам, колдунам и знахарям. Об этом сообщает портал Africanews.

Ресурс, ссылаясь на знахарку Рози Муките, пишет, что женщина обратила внимание на заметное увеличение числа визитов потенциальных политиков, которые находятся в поисках сверхъестественной помощи.

«Когда человек приходит ко мне и спрашивает, пройдет ли он или нет, я обычно даю ему лекарство, чтобы он мог победить на выборах. Сейчас приходит много людей из-за предвыборной кампании», — сказала собеседница издания.

Africanews отмечает, что даже в современном мире колдовство широко распространено в Уганде, во многих районах страны оно тесно связано с повседневной жизнью людей. Так, в столице Уганды Кампале можно увидеть рекламу колдунов и ведьм, которые предлагают услуги в поимке воров, возвращении потерянных возлюбленных. А теперь появились объявления, в которых предлагается сверхъестественная поддержка политикам победить на предстоящих выборах 2026 года.

Однако не все сейчас приветствуют практику колдовства. 8 июля газета The Times of India сообщала, что около 50 человек пришли к дому индийской семьи, чтобы расправиться с 45-летней матерью семейства, которую считали ведьмой. За дочь вступились 70-летняя бабушка, 50-летний отец, а также еще трое членов семьи. Однако гнев разъяренной толпы перекинулся и на них. Спастись удалось только 15-летнему подростку.

Ранее Уганда приостановила военное сотрудничество с ФРГ из-за посла.