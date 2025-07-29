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Губернатор рассказал, куда бежали бойцы ВСУ после провала высадки на Тендровской косе

Сальдо: ВСУ бежали в сторону Одессы после провала высадки на Тендровской косе
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Павел Лисицын/РИА Новости

Десант Вооруженных сил Украины (ВСУ) откатился в сторону Одессы после провала высадки на Тендровской косе у черноморского побережья Херсонской области. Об этом рассказал РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.

«Понеся ощутимые потери, противник откатился обратно в сторону Одессы. Это далеко не первая попытка «высадки» противника на наших косах. Украина продолжает отправлять своих граждан на верную смерть», — отметил он.

Тендровская коса — остров неподалеку от северо-западного побережья Черного моря, который относится к Херсонской области.

До этого Сальдо рассказал, что в ночь на 28 июля украинские войска снова пытались высадиться на Тендровской косе. Российские военные заметили четыре вражеских катера и тут же открыли по ним огонь.

25 июля губернатор Херсонской области сообщил об ударе авиации РФ по зданию бывшего ГУ МВД в подконтрольном Киеву Херсоне, где на тот момент проходило совещание украинских военных и полицейских. Транспорт, на котором они пытались эвакуироваться после удара, также был уничтожен.

Ранее под удар ВС РФ в Прилуках попал вертолет ГУР UH-60 Black Hawk.

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