На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Франция привела в состояние готовности вооруженные силы в Тихом океане

МО Франции привело в готовность свои ВС в Тихом океане после землетрясения
true
true
true
close
Shutterstock

Минобороны (МО) Франции привело в состояние готовности свои вооруженные силы (ВС) в Тихом океане для возможного проведения спасательных операций после землетрясения на Камчатке. Об этом сообщил в соцсети X глава оборонного ведомства Себастьян Лекорню.

«После недавнего мощного землетрясения у побережья России в Тихом океане наши вооруженные силы во французской Полинезии были превентивно приведены в состояние готовности...» — написал глава ведомства.

Перед этим власти объявили угрозу цунами на Маркизских островах Французской Полинезии, которая находится в Тихом океане. Местным жителям рекомендовали соблюдать меры безопасности и готовиться к эвакуации.

Землетрясение магнитудой около 8,7 произошло в Тихом океане возле Камчатки примерно в 11:30 по местному времени (2:30 мск) с эпицентром в 161 км восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 32 км. Это сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года. Объявлена угроза цунами, зафиксированы волны до четырех метров. Власти России и соседней Японии призывают жителей покинуть прибрежную зону. «Газета.Ru» ведет прямую трансляцию.

Ранее в МЧС призвали не посещать территории, прилегающие к акваториям Тихого океана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами