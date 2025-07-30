Франция привела в состояние готовности вооруженные силы в Тихом океане

МО Франции привело в готовность свои ВС в Тихом океане после землетрясения

Минобороны (МО) Франции привело в состояние готовности свои вооруженные силы (ВС) в Тихом океане для возможного проведения спасательных операций после землетрясения на Камчатке. Об этом сообщил в соцсети X глава оборонного ведомства Себастьян Лекорню.

«После недавнего мощного землетрясения у побережья России в Тихом океане наши вооруженные силы во французской Полинезии были превентивно приведены в состояние готовности...» — написал глава ведомства.

Перед этим власти объявили угрозу цунами на Маркизских островах Французской Полинезии, которая находится в Тихом океане. Местным жителям рекомендовали соблюдать меры безопасности и готовиться к эвакуации.

Землетрясение магнитудой около 8,7 произошло в Тихом океане возле Камчатки примерно в 11:30 по местному времени (2:30 мск) с эпицентром в 161 км восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 32 км. Это сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года. Объявлена угроза цунами, зафиксированы волны до четырех метров. Власти России и соседней Японии призывают жителей покинуть прибрежную зону. «Газета.Ru» ведет прямую трансляцию.

Ранее в МЧС призвали не посещать территории, прилегающие к акваториям Тихого океана.