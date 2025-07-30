В ВСУ подтвердили удар ВС РФ по учебному полигону

В Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины (ВСУ) подтвердили удар российских войск по учебному полигону 29 июля. Об этом сообщается в Telegram-канале войск.

Ночью Telegram-канал «Изнанка» сообщил, что Вооруженные силы России нанесли удар оперативно-тактическими ракетами «Искандер» по полигону ВСУ в Черниговской области, на котором находились сотни солдат. Удару подвергся лагерь подготовки 169 учебного центра «Десна» сухопутных войск стратегического резерва ВСУ, расположенный в районе населенного пункта Гончаровское.

В Сухопутных войсках ВСУ сообщили, что несмотря на принятые меры предосторожности они не смогли полностью избежать потерь среди личного состава. Трое военных погибли и 18 получили различные ранения. На место удара были направлены соответствующие экстренные службы.

Кроме того, для установления всех обстоятельств и причин потери личного состава сформирована комиссия во главе с начальником Военной службы правопорядка ВСУ и назначено служебное расследование.

Ранее сообщалось, что российские «Искандеры» уничтожили системы ПВО Patriot.