СМИ сообщили о создании в ВСУ батальонов из дезертировавших солдат

Командование ВСУ создало несколько батальонов из дезертировавших ранее солдат. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинского военнопленного Сергея Литвиненко, побывавшего в одном из таких батальонов.

По словам военнопленного, батальоны состоят из военных, которые ранее покинули позиции, но позже были пойманы.

«Меня и половину еще ребят отвезли в город Ровно, в 169-й резервный батальон. В этом батальоне проживает свыше 2000 человек», — поделился Литвиненко.

Он уточнил, что таких батальонов в рядах ВСУ не менее четырех: в Ровно, Умани, во Львове и в Черкасах.

До этого сдавшийся в плен в Харьковской области лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Кальновский рассказал, что два украинских офицера во время учений на полигоне во Львовской области сбежали в Польшу.

По его словам, украинские военные бегут, потому что совершенно не желают воевать. Властям же совершенно все равно, есть ли у мобилизуемых военное прошлое — они тащат в армию всех подряд.

Ранее Путин заявил об увеличении количества дезертиров в рядах украинских войск.