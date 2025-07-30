СМИ сообщили о создании в ВСУ батальонов из дезертировавших солдат

Командование ВСУ создало несколько батальонов из дезертировавших ранее солдат. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинского военнопленного Сергея Литвиненко, побывавшего в одном из таких батальонов.
По словам военнопленного, батальоны состоят из военных, которые ранее покинули позиции, но позже были пойманы.
«Меня и половину еще ребят отвезли в город Ровно, в 169-й резервный батальон. В этом батальоне проживает свыше 2000 человек», — поделился Литвиненко.
Он уточнил, что таких батальонов в рядах ВСУ не менее четырех: в Ровно, Умани, во Львове и в Черкасах.
До этого сдавшийся в плен в Харьковской области лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Кальновский рассказал, что два украинских офицера во время учений на полигоне во Львовской области сбежали в Польшу.
По его словам, украинские военные бегут, потому что совершенно не желают воевать. Властям же совершенно все равно, есть ли у мобилизуемых военное прошлое — они тащат в армию всех подряд.
Ранее Путин заявил об увеличении количества дезертиров в рядах украинских войск.