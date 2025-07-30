Президент Украины Владимир Зеленский готовится к переброске резервных сил украинской армии в Сумскую область и сдаче Донбасса. Об этом заявил находящийся в следственном изоляторе по обвинению в государственной измене депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Сейчас начнется переброска резервов с Донбасса в Сумскую область, чтобы ускорить сдачу Донбасса русским», — подчеркнул парламентарий.

При этом, по мнению Дубинского, глава «киевского режима» ведет эту подготовку с самого начала переговоров с Российской Федерацией.

На прошлой неделе сообщалось, что командование украинской армии осуществило переброску 300-го учебного танкового полка из Черниговской области на Сумское направление.

По информации военного эксперта Андрея Марочко, российские войска продвигаются на Сумском направлении и смогли вклиниться в оборону украинской армии в районе населенного пункта Юнаковка на глубину до 14 километров. По его словам, данный участок фронта является наиболее успешным для Вооруженных сил России на Сумском направлении.

Ранее российские войска взяли под контроль населенный пункт Новоукраинка в ДНР.