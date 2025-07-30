На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Раде заявили о готовности Зеленского сдать Донбасс

Депутат Рады Дубинский: Зеленский намеревается сдать Донбасс России
true
true
true
close
Thomas Peter/Pool/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский готовится к переброске резервных сил украинской армии в Сумскую область и сдаче Донбасса. Об этом заявил находящийся в следственном изоляторе по обвинению в государственной измене депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Сейчас начнется переброска резервов с Донбасса в Сумскую область, чтобы ускорить сдачу Донбасса русским», — подчеркнул парламентарий.

При этом, по мнению Дубинского, глава «киевского режима» ведет эту подготовку с самого начала переговоров с Российской Федерацией.

На прошлой неделе сообщалось, что командование украинской армии осуществило переброску 300-го учебного танкового полка из Черниговской области на Сумское направление.

По информации военного эксперта Андрея Марочко, российские войска продвигаются на Сумском направлении и смогли вклиниться в оборону украинской армии в районе населенного пункта Юнаковка на глубину до 14 километров. По его словам, данный участок фронта является наиболее успешным для Вооруженных сил России на Сумском направлении.

Ранее российские войска взяли под контроль населенный пункт Новоукраинка в ДНР.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами