На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о переброске учебного полка ВСУ на Сумское направление

ТАСС: ВСУ перевели на Сумское направление учебный полк из Черниговской области
true
true
true
close
Stringer/Reuters

Командование украинской армии перебросило на Сумское направление 300-й учебный танковый полк из Черниговской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«На фоне колоссальных потерь враг перебросил 300-й учебный танковый полк (в/ч А1414), сформированный изначально исключительно для обучения военнослужащих и их последующего распределения по боевым бригадам», — сказали там.

18 июля стало известно, что командование украинских войск перебросило националистический батальон «Кракен» на Сумское направление.

15 июля Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источник сообщил, что Вооруженные силы Российской Федерации продолжают продвигаться в сторону административного центра Сумской области. В тот момент российские подразделения пытались пробиться к трассе Сумы — Юнаковка, чтобы осложнить передвижение и снабжение группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе.

Ранее стало известно, что ВС РФ ударили по полигону с наемниками ВСУ из Молдавии.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами