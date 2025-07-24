ТАСС: ВСУ перевели на Сумское направление учебный полк из Черниговской области

Командование украинской армии перебросило на Сумское направление 300-й учебный танковый полк из Черниговской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«На фоне колоссальных потерь враг перебросил 300-й учебный танковый полк (в/ч А1414), сформированный изначально исключительно для обучения военнослужащих и их последующего распределения по боевым бригадам», — сказали там.

18 июля стало известно, что командование украинских войск перебросило националистический батальон «Кракен» на Сумское направление.

15 июля Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источник сообщил, что Вооруженные силы Российской Федерации продолжают продвигаться в сторону административного центра Сумской области. В тот момент российские подразделения пытались пробиться к трассе Сумы — Юнаковка, чтобы осложнить передвижение и снабжение группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе.

Ранее стало известно, что ВС РФ ударили по полигону с наемниками ВСУ из Молдавии.