Бойцы СВО применили FPV-дрон с закрепленным на нем автоматом Калашникова

Российские военнослужащие на линии боевого соприкосновения при помощи FPV-дрона с закрепленным на нем АКС-74У сбили в воздухе гексакоптер Вооруженных сил Украины «Вампир». Об этом в интервью ТАСС рассказал военнослужащий 215-го отдельного ремонтно-восстановительного батальона группировки войск «Запад» с позывным «Ланцет».

По его словам, устройство представляет собой 10-дюймовый FPV-дрон с креплением для укороченного варианта АК-74. Боец отметил, что чаще всего подобные устройства используют для поражения украинских гексакоптеров типа «Баба-Яга» с подвешенными к ним боеприпасами.

»[Такой гексакоптер] является серьезным врагом, который летает в том числе по ночам, на переднем крае», — добавил «Ланцет».

Он подчеркнул, что после испытаний несколько дронов направили в сторону украинских военных. Одному из БПЛА удалось сбить «Вампир» ВСУ. Военнослужащий отметил, что российский БПЛА и автомат остались целыми. По его словам, бойцы Украины бронируют свои гексакоптеры в основном от пехоты, которая стреляет по ним с земли, а от новой разработки им «ничего уже не поможет».

До этого газета «Известия» со ссылкой на источник в Минобороны РФ писала, что ВС РФ изменили тактику применения тяжелых огнеметных систем (ТОС) в зоне СВО. Как пишет издание, теперь ТОС-1А «Солнцепек» и ТОС-2 «Тосочка» работают совместно, при этом первая машина создает фронтальный вал огня, а вторая наносит высокоточные удары по тылу противника.

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