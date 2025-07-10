Российские войска ударили по пункту дислокации украинских морпехов

МО РФ: ВС РФ ударили по пункту дислокации морпехов ВСУ в Николаевской области

Российские войска нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации бригады морпехов ВСУ в Николаевской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что все обнаруженные цели были уничтожены. Российские войска использовали оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер».

«Минобороны России опубликовало кадры нанесения ракетного удара <...> по пункту временной дислокации 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населенного пункта Баратовка Николаевской области. Все выявленные вражеские цели были уничтожены, что подтверждается кадрами объективного контроля», — говорится в сообщении.

До этого полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказывал, что люди должны привыкнуть к массированным ударам Вооруженных сил (ВС) России и воспринимать их как систематические боевые действия по уничтожению военного потенциала Украины.

Удары наносились по трем группам целей, которые были подавлены или поражены.

Ранее Зеленский анонсировал «жесткие ответы» после удара ВС РФ по Киеву.