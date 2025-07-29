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Словакия не поставила Украине семь гаубиц

Aktuality: Словакия не поставила Украине семь гаубиц Zuzana 2
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Depositphotos

Словакия не передала Украине семь из 16 гаубиц Zuzana 2, которые должны были поступить в 2024 году. Об этом сообщает словацкое издание Aktuality со ссылкой на источники.

Контракт на €92 млн, финансируемый Германией, Данией и Норвегией, столкнулся с задержками после смены руководства Минобороны Словакии в 2023 году. Издание указывает на разрыв кооперации с украинским предприятием и «спорные решения ведомства».

После передачи первых двух гаубиц в августе 2023 года Киев получил еще четыре единицы к началу 2025 года и три — в апреле. Семь оставшихся систем до сих пор не поставлены.

В феврале издание Dennikn писало, что в Словакии в ходе испытательных стрельб взорвалась 155-миллиметровая гаубица Zuzana 2, которую производят для ВСУ. В результате инцидента один из техников получил легкие травмы, второй — более тяжелые, оба находились в сознании. Следователям должны были выяснить, был ли взрыв вызван дефектом боеприпаса или технической неисправностью самого орудия.

Ранее премьер Словакии заявил о доминировании России на Украине.

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