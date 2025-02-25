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В Словакии на испытаниях взорвалась гаубица, которую производят для ВСУ

Dennikn: в Словакии взорвалась гаубица, которую производят для Украины
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Ozbrojene Sily SR/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В Словакии в ходе испытательных стрельб взорвалась 155-миллиметровая гаубица Zuzana 2, которую производят для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает местное издание Dennikn.

В результате инцидента один из техников получил легкие травмы, второй — более тяжелые, оба находятся в сознании, говорится в публикации.

Следователям предстоит выяснить, был ли взрыв вызван дефектом боеприпаса или технической неисправностью самого орудия.

22 февраля сообщалось, что представители Следственного комитета и Минобороны России подготовили документы, фиксирующие факты поставок Украине оружия со стороны западных и других стран. Речь шла, в частности, о Великобритании, ФРГ, Франции, Канаде, Дании, Италии, Латвии, Румынии, Финляндии и Эстонии.

18 февраля стало известно, что Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи. В него вошли 56 бронемашин MRAP, ракеты малой и средней дальности, 300 ударных беспилотников HF-1. Также ВСУ получат от Германии снаряды для танков Leopard 1 и БМП Marder, боеприпасы для ЗСУ Gepard, четыре самоходные артиллерийские установки Zuzana 2, 50 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм и две тысячи — калибра 122 мм.

Ранее шеф Пентагона Хегсет заявил, что большая часть вооружений ВСУ должна поступать из Европы.

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