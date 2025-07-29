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СМИ: TikTok-блогеры из Бразилии вербуют сограждан на СВО, чтобы красть их выплаты

Baza: два бразильца завербовали десятки человек на СВО, чтобы получить их деньги
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Двое бразильцев с помощью подельников завербовали десятки сограждан на СВО, чтобы получить их выплаты. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Мужчины являются популярными TikTok-блогерами и снимают видео в арендованной военной форме на страйкбольном поле, на которых рассказывают соотечественникам о том, сколько платят на СВО, а также о красоте русских девушек и жизни в Москве. По словам журналистов, вдохновленные этими роликами бразильцы приезжали в Россию, где их встречали подельники тиктокеров, которые продавали им сим-карты по 30-кратно завышенной цене, заставляли снимать отели с огромной наценкой, а затем убедили подписать доверенность, дающую мошенникам право управлять их банковскими счетами и даже претендовать на причитающиеся им страховые выплаты.

После того, как приехавших в Россию бразильцев принимали на тренировочный полигон, злоумышленники блокировали их карты и сразу же крали с них средства. К тому моменту у жертв уже заканчивались визы и они оказывались без средств связи и денег. Предполагается, что всего от действий блогеров пострадали не менее 50 человек. Причем схема продолжает действовать, утверждается в публикации.

До этого сообщалось, что группа из 30 человек похитила 18 участников СВО из Шереметьево, чтобы обманом получить у них деньги.

Ранее неизвестные обманом вынудили омского участника СВО отдать 1,2 млн рублей.

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