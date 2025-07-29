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Военные РФ лишили ВСУ возможности подвозить боеприпасы к Купянску

Ганчев: российские войска контролируют подступы к Купянску Харьковской области
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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военные контролируют подступы к Купянску (Харьковская область), что обеспечивает мониторинг перемещений противника на этом направлении. Об этом сообщил глава пророссийской администрации региона Виталий Ганчев РИА Новости.

«Практически все подступы к городу находятся под нашим контролем. Это исключает ротацию сил противника и подвоз боеприпасов», — уточнил Ганчев.

Он добавил, что контроль над периметром создаёт условия для освобождения самого Купянска.

28 июля украинский военно-аналитический Telegram-канал DeepState сообщил, что российские военнослужащие продолжают замыкать кольцо вокруг города Купянска в Харьковской области. В тот момент они пытались закрепиться возле автомобильной заправки на дороге из Радьковки и в районе села Голубовка. Как рассказали авторы публикации, таким образом подразделения ВС РФ хотят растянуть боевые порядки украинских войск.

26 июля появилась информация, что бойцы ВСУ все чаще предпринимают попытки дезертирства под Купянском: из-за угрозы срыва снабжения боевики пытаются спастись бегством через поля.

Ранее бойцы ВСУ бежали из одного из сел в Харьковской области.

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