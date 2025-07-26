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Стало известно о попытке ВСУ сбежать из-под Купянска

Mash: ВСУ пытаются сбежать от российской армии через поля под Купянском
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Serhii Nuzhnenko/Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) все чаще предпринимают попытки дезертирства под Купянском: из-за угрозы срыва снабжения боевики пытаются спастись бегством через поля. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По информации издания, российские подразделения подошли к селам Московка и Соболевка — рядом проходит трасса Н-26, по которой ВСУ получали боеприпасы, еду и дроны-камикадзе.

«Сейчас фиксируются случаи дезертирства, украинские военные пытаются покинуть город в обход трассы», — пишет Mash.

Также издание утверждает, что с севера российские штурмовые группы при поддержке танков выбили противника из Голубовки и Редьковки, боевые действия ведутся в одном-двух километрах от Купянска. По информации Mash, южнее Вооруженные силы (ВС) России продвигаются в сторону сел Пристин и Колесниковка.

Военкоры до этого рассказали, что российские войска отрезали Купянск в Харьковской области с северо-запада после взятия населенного пункта Московка.

Также сообщалось, что ВС РФ вошли в Купянск «с севера из Голубовки и Радьковки». Кроме того, российские военнослужащие расширили зону контроля вокруг Московки, отрезая Купянск с северо-запада, атакуя с этого направления. Также в районе населенного пункта ВС РФ заняли до семи квадратных километров. На Украине признали успешное продвижение ВС России на этом направлении.

Ранее стало известно о масштабном наступлении ВС РФ на фронте.

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